Школы Нижнего Новгорода откроются в штатном режиме с 1 сентября

Школы готовятся открыть свои двери для учеников с 1 сентября текущего года с соблюдением требований по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Ученики обязаны проходить термометрию при входе, носить маски и использовать антисептики, которые по требованиям Роспотребнадзора будут установлены в столовых и туалетах на входе в школу.

Также в обязательном порядке будут проветриваться помещения, поверхности обрабатываться специальными дезинфицирующими средствами.

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Фото: pexels