Ветеринары спасли раненого детеныша косули в Павловском районе

Раненого детеныша косули нашли вблизи деревни Дуброво и сразу же обратились к специалистам, которым удалось спасти животное. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.
Малышу сделали две операции. Первая проходила в районной поликлинике. Из-за серьезности травм ему пришлось ампутировать заднюю ногу. Вторую операцию он перенес уже в Нижнем Новгороде. Причину полученных травм установить не удалось.
Выжить одному в своей естественной среде обитания косуленок уже не может, поэтому было принято решение поселить его на территории племенного завода «Серая Лошадь» в Воскресенском районе Нижегородской области.
В Минлесхозе напоминают, что если вы обнаружили дикое животное в тяжелом состоянии, необходимо сообщить об этом по номеру 433-22-11 или набрать 112.
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Фото: социальные сети
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