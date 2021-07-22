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Ветеринары спасли раненого детеныша косули в Павловском районе

Раненого детеныша косули нашли вблизи деревни Дуброво и сразу же обратились к специалистам, которым удалось спасти животное. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона.

 

Малышу сделали две операции. Первая проходила в районной поликлинике. Из-за серьезности травм ему пришлось ампутировать заднюю ногу. Вторую операцию он перенес уже в Нижнем Новгороде. Причину полученных травм установить не удалось.

Выжить одному в своей естественной среде обитания косуленок уже не может, поэтому было принято решение поселить его на территории племенного завода «Серая Лошадь» в Воскресенском районе Нижегородской области.

В Минлесхозе напоминают, что если вы обнаружили дикое животное в тяжелом состоянии, необходимо сообщить об этом по номеру 433-22-11 или набрать 112.

 

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Фото: социальные сети

 

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