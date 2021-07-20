В Александровском саду возводят историческую сцену концертной площадки «Ракушка»

Летнюю эстраду устанавливают на прежнем месте. «Ракушка» будет повернута к Чкаловской лестнице, а перед ней поставят зрительные ряды. Возрождение исторический сцены вернет традицию летних музыкальных вечеров в Александровском саду.
На территории Александровского сада продолжается комплексное благоустройство. В рамках инфраструктурной программы «Среда 800» подрядчик ООО «Инжиниринг Групп» возводит сцену-ракушку. Сейчас уже смонтированы металлоконструкции, рабочие приступили к внутренней отделке сцены — ее украсит декоративный слой из клееной древесины. Кроме того, сцену оборудуют регулируемым освещением и складным амфитеатром для оркестра.
На территории сада обновят дорожно-тропиночную сеть, лестницы и освещение; установят — урны, скамейки, малые архитектурные формы, беседку и туалет. Для занятий спортом — воркаут-зону и специальную дорожку для бега с безопасным покрытием.
Работы по наружным сетям выполнены более чем наполовину.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: архив пресс-служб
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.