В Александровском саду возводят историческую сцену концертной площадки «Ракушка»

На территории Александровского сада продолжается комплексное благоустройство. В рамках инфраструктурной программы «Среда 800» подрядчик ООО «Инжиниринг Групп» возводит сцену-ракушку. Сейчас уже смонтированы металлоконструкции, рабочие приступили к внутренней отделке сцены — ее украсит декоративный слой из клееной древесины. Кроме того, сцену оборудуют регулируемым освещением и складным амфитеатром для оркестра.

На территории сада обновят дорожно-тропиночную сеть, лестницы и освещение; установят — урны, скамейки, малые архитектурные формы, беседку и туалет. Для занятий спортом — воркаут-зону и специальную дорожку для бега с безопасным покрытием.

Работы по наружным сетям выполнены более чем наполовину.

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Фото: архив пресс-служб