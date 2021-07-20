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88% нижегородцев выступили против строительства церкви на старом кладбище

Большинство участников общественных обсуждений высказались против застройки сквера на улице Родионова.

 

Большинство участников общественных обсуждений высказались против застройки сквера на улице Родионова.

На месте, где раньше располагалось приходское кладбище Спасо-Преображенской церкви, сейчас находится сквер в очень плачевном состоянии. РПЦ планировало построить там храм на 250 человек. Сторонники застройки убеждают, что это не позволит территории превратиться в место для развлечений с аттракционами на старых могилах.

Активисты, выступающие против, убеждены, что здесь должна быть применена концепция «тихого» сквера. Нужно привести территорию в порядок, установить освещение, лавочки, провести озеленение. Постройка часовни, наоборот, приведет к вырубке деревьев и сокращению зеленых участков во всем микрорайоне.

 

 

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Фото: ИА «Говорит Нижний»

 

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