88% нижегородцев выступили против строительства церкви на старом кладбище

Большинство участников общественных обсуждений высказались против застройки сквера на улице Родионова.

На месте, где раньше располагалось приходское кладбище Спасо-Преображенской церкви, сейчас находится сквер в очень плачевном состоянии. РПЦ планировало построить там храм на 250 человек. Сторонники застройки убеждают, что это не позволит территории превратиться в место для развлечений с аттракционами на старых могилах.

Активисты, выступающие против, убеждены, что здесь должна быть применена концепция «тихого» сквера. Нужно привести территорию в порядок, установить освещение, лавочки, провести озеленение. Постройка часовни, наоборот, приведет к вырубке деревьев и сокращению зеленых участков во всем микрорайоне.

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Фото: ИА «Говорит Нижний»