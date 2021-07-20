18+
  • Город
  • Общество

Нижегородцы пожаловались на женские крики и стоны из офиса в Холодном переулке

Уже неделю жители Холодного переулка слышат подозрительные звуки, исходящие от небольшого офисного здания по адресу Холодный переулок, 11. Появились предположения, что там может находиться вебкам-студия.

«Бывает это часто, даже ночами. Девочек подвозят постоянно к зданию. Уж не знаю, что там у них — вебкам-студия или просто занимаются любовью так сильно, но мне кажется, что слышно даже на Покровке», – поделился местный житель.

На самом здании висит табличка FSG Call Center, хотя в сети нет никакой информации о данном call-центре. Согласно сервису «Яндекс.Карты» в здании находится Flirtstudio, заявленное как модельное агентство. Однако на своем официальном сайте они не скрывают свою деятельность и называют себя вебкам-студией.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты