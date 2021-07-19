Гость «ВДудя» включил шаурму на Средном в топ блюд по всей России

В своем интервью Юрий Дудь попросил гостя назвать топ 3 лучших общепита России. В их число попала «Та самая шаурма на Средном».

«Эта самая знаменитая шаурма в Нижнем Новгороде и возможно, самая знаменитая шаурма в России. Когда ты туда приезжаешь, тебя сразу предупреждают, чтобы ты заказывал себе мини. Потому что даже среднюю ты не съешь, а большая -- для экстремалов», прокомментировал комик.

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