Вечеринка на Нижневолжской набережной закончилась массовой дракой с иностранцам

Ночью 17 июля после очередной вечеринки на Нижневолжской набережной случилась массовая драка с участием иностранцев. Причина конфликта неизвестна.
Видео драки разместили в группе «Регион-52 | Нижний Новгород» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пользователи предлагают различные причины произошедшего конфликта. Одна из версий состоит в том, что иностранцы начали приставать к местным девушкам, а парни вступились за них.
Комментаторы с соцсетях разделились на два лагеря: кто-то поддерживает местных парней, а кто-то считает произошедшее проявлением расизма.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.