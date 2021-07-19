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Вечеринка на Нижневолжской набережной закончилась массовой дракой с иностранцам

Ночью 17 июля после очередной вечеринки на Нижневолжской набережной случилась массовая драка с участием иностранцев. Причина конфликта неизвестна.

Видео драки разместили в группе «Регион-52 | Нижний Новгород» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях пользователи предлагают различные причины произошедшего конфликта. Одна из версий состоит в том, что иностранцы начали приставать к местным девушкам, а парни вступились за них.

Комментаторы с соцсетях разделились на два лагеря: кто-то поддерживает местных парней, а кто-то считает произошедшее проявлением расизма.

 

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