В Нижнем представили программу фестиваля INTERVALS 2021

Полная программа фестиваля:

Уличные инсталляции

Нижегородская ярмарка (первый павильон) — Antimotion, Illuminarium 3000, Hilights.studio

(первый павильон) — Antimotion, Illuminarium 3000, Hilights.studio Фабрика «Маяк » — XZALT, Pitch, коллаборация dreamlaser + Илья Гильманов

» — XZALT, Pitch, коллаборация dreamlaser + Илья Гильманов Метромост — Hypnotica (Азербайджан), dreamlaser, Сергей Лободин (Cyber Tiger)

— Hypnotica (Азербайджан), dreamlaser, Сергей Лободин (Cyber Tiger) Телебашня — Lite Light — интерактивная инсталляция, которой смогут управлять сами зрители

— Lite Light — интерактивная инсталляция, которой смогут управлять сами зрители Кремль , ландшафтный амфитеатр — Boris Vitazek (Словакия) — инсталляция посвященна танцу

, ландшафтный амфитеатр — Boris Vitazek (Словакия) — инсталляция посвященна танцу Нижегородская ярмарка (второй павильон) — медиахудожники из отбора open-call

Инсталляции внутри зданий

Нижегородская ярмарка (первый павильон) — Nonotak (Франция) — новая пространственная инсталляция в авторском стиле

(первый павильон) — Nonotak (Франция) — новая пространственная инсталляция в авторском стиле Гербовый зал Главного ярмарочного дома — Radugadesign — спецпроект «Генеративная Галерея»

Главного ярмарочного дома — Radugadesign — спецпроект «Генеративная Галерея» Фабрика «Маяк» — dreamlaser

— dreamlaser Речной вокзал — Stain — пространственная инсталляция и AV-перфоманс Overlogic

— Stain — пространственная инсталляция и AV-перфоманс Overlogic Красные казармы (второй этаж) — United visual artists (Великобритания)

(второй этаж) — United visual artists (Великобритания) Красные казармы (третий этаж) — Sila Sveta

(третий этаж) — Sila Sveta Киноцентр «Рекорд» — Kuﬂex

— Kuﬂex Филармония — Виктор Поляков

— Виктор Поляков Пространство ЦЕХ * — Radugadesign — аудиовизуальный перфоманс «7», посвященный восприятию цвета и звука и их воздействию на человека.

Образовательная программа с участием медиахудожников, представителей медиаарта и кураторов мультимедиа-индустрии. Она пройдет 28 и 29 августа и делится на 3 типа: лекционная, профессиональная (в офисе студии dreamlaser) и блок с опен-токами (Кинофактура, Нижполиграф). Вход свободный.

Музыкальная программа фестиваля:

AV-перфоманс Overlogic от студии Stain (27 августа в 21:00)

(27 августа в 21:00) AV-перфоманс Shiro от дуэта медиахудожников Nonotak (28 августа в 21:00)

Билеты можно приобрести по ссылке.

«В этом году Нижний Новгород посетит много туристов, поэтому мы решили провести INTERVALS 2021 в теплые летние дни — как раз в разгар празднования 800-летия Нижнего Новгорода, чтобы показать медиаискусство со всего мира еще более широкой аудитории», — отмечает куратор фестиваля Ксюша Чеховская.

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Фото: сообщество INTERVALS TEASER «ВКонтакте»