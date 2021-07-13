В Нижнем представили программу фестиваля INTERVALS 2021

Фестиваль медиаискусства INTERVALS-2021 пройдет в Нижнем Новгороде уже этим летом — 27-29 августа. Организаторы объявили первые подробности. В этом году зрителей ждет рекордное количество локаций, медиавыставки, образовательная и музыкальная программа.
Полная программа фестиваля:
Уличные инсталляции
- Нижегородская ярмарка (первый павильон) — Antimotion, Illuminarium 3000, Hilights.studio
- Фабрика «Маяк» — XZALT, Pitch, коллаборация dreamlaser + Илья Гильманов
- Метромост — Hypnotica (Азербайджан), dreamlaser, Сергей Лободин (Cyber Tiger)
- Телебашня — Lite Light — интерактивная инсталляция, которой смогут управлять сами зрители
- Кремль, ландшафтный амфитеатр — Boris Vitazek (Словакия) — инсталляция посвященна танцу
- Нижегородская ярмарка (второй павильон) — медиахудожники из отбора open-call
Инсталляции внутри зданий
- Нижегородская ярмарка (первый павильон) — Nonotak (Франция) — новая пространственная инсталляция в авторском стиле
- Гербовый зал Главного ярмарочного дома — Radugadesign — спецпроект «Генеративная Галерея»
- Фабрика «Маяк» — dreamlaser
- Речной вокзал — Stain — пространственная инсталляция и AV-перфоманс Overlogic
- Красные казармы (второй этаж) — United visual artists (Великобритания)
- Красные казармы (третий этаж) — Sila Sveta
- Киноцентр «Рекорд» — Kuﬂex
- Филармония — Виктор Поляков
- Пространство ЦЕХ * — Radugadesign — аудиовизуальный перфоманс «7», посвященный восприятию цвета и звука и их воздействию на человека.
Образовательная программа с участием медиахудожников, представителей медиаарта и кураторов мультимедиа-индустрии. Она пройдет 28 и 29 августа и делится на 3 типа: лекционная, профессиональная (в офисе студии dreamlaser) и блок с опен-токами (Кинофактура, Нижполиграф). Вход свободный.
Музыкальная программа фестиваля:
- AV-перфоманс Overlogic от студии Stain (27 августа в 21:00)
- AV-перфоманс Shiro от дуэта медиахудожников Nonotak (28 августа в 21:00)
Билеты можно приобрести по ссылке.
«В этом году Нижний Новгород посетит много туристов, поэтому мы решили провести INTERVALS 2021 в теплые летние дни — как раз в разгар празднования 800-летия Нижнего Новгорода, чтобы показать медиаискусство со всего мира еще более широкой аудитории», — отмечает куратор фестиваля Ксюша Чеховская.
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Фото: сообщество INTERVALS TEASER «ВКонтакте»
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