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В Нижнем представили программу фестиваля INTERVALS 2021

Фестиваль медиаискусства INTERVALS-2021 пройдет в Нижнем Новгороде уже этим летом — 27-29 августа. Организаторы объявили первые подробности. В этом году зрителей ждет рекордное количество локаций, медиавыставки, образовательная и музыкальная программа.

 

Полная программа фестиваля:

Уличные инсталляции

  • Нижегородская ярмарка (первый павильон) — Antimotion, Illuminarium 3000, Hilights.studio
  • Фабрика «Маяк» — XZALT, Pitch, коллаборация dreamlaser + Илья Гильманов
  • МетромостHypnotica (Азербайджан), dreamlaser, Сергей Лободин (Cyber Tiger)
  • Телебашня Lite Light — интерактивная инсталляция, которой смогут управлять сами зрители
  • Кремль, ландшафтный амфитеатр — Boris Vitazek (Словакия) — инсталляция посвященна танцу
  • Нижегородская ярмарка (второй павильон) — медиахудожники из отбора open-call

Инсталляции внутри зданий

  • Нижегородская ярмарка (первый павильон) — Nonotak (Франция) — новая пространственная инсталляция в авторском стиле
  • Гербовый зал Главного ярмарочного дома — Radugadesign — спецпроект «Генеративная Галерея»
  • Фабрика «Маяк»dreamlaser
  • Речной вокзалStain — пространственная инсталляция и AV-перфоманс Overlogic
  • Красные казармы (второй этаж) — United visual artists (Великобритания)
  • Красные казармы (третий этаж) — Sila Sveta
  • Киноцентр «Рекорд»Kuﬂex
  • Филармония Виктор Поляков
  • Пространство ЦЕХ * Radugadesign — аудиовизуальный перфоманс «7», посвященный восприятию цвета и звука и их воздействию на человека.

Образовательная программа с участием медиахудожников, представителей медиаарта и кураторов мультимедиа-индустрии. Она пройдет 28 и 29 августа и делится на 3 типа: лекционная, профессиональная (в офисе студии dreamlaser) и блок с опен-токами (Кинофактура, Нижполиграф). Вход свободный.

Музыкальная программа фестиваля:

  • AV-перфоманс Overlogic от студии Stain (27 августа в 21:00)
  • AV-перфоманс Shiro от дуэта медиахудожников Nonotak  (28 августа в 21:00)

Билеты можно приобрести по ссылке.

«В этом году Нижний Новгород посетит много туристов, поэтому мы решили провести INTERVALS 2021 в теплые летние дни — как раз в разгар празднования 800-летия Нижнего Новгорода, чтобы показать медиаискусство со всего мира еще более широкой аудитории», — отмечает куратор фестиваля Ксюша Чеховская.

 

 

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Фото: сообщество INTERVALS TEASER «ВКонтакте»

 

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