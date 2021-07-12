В Нижегородской области ищут сбежавшую игуану Драго

В Нижегородской области — городе Дзержинск — ищут пропавшую игуану по кличке Драго. Домашний питомец исчез 9 июля на улице Космонавтов, 17а. Об этом сообщает житель города на своей странице «ВКонтакте».
Владелец опубликовал в социальных сетях пост о пропаже домашнего питомца, в котором указано, что животное выбило лапой сетку и сбежало. Особая примета — у Драго черный кончик хвоста.
«Драго около 2х лет. У него сейчас период гиперактивности, видимо поэтому он и подался в бега. Он боится людей и на улице никогда не был. Особая примета — половина хвоста черная. Просьба при обнаружении позвонить по номеру: 8 904 053 33 10», — говорится в сообщении.
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Фото: социальные сети
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