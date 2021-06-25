TikTok-кабинку создадут на нижегородском колесе обозрения

Колесо обозрения около нижегородского трамплина откроется в августе. В кабинках установят климат-контроль, мультимедийную систему и TikTok-кабинку для записи коротких видео. Об этом сообщает министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области.
Монтаж колеса обозрения уже стартовал — объект возводит ООО «Нерпа». Высота готового аттракциона — 50 м, а в самой высокой точке кабинки будут подниматься на 120 метров от земли.
Уже сейчас установлены первые стойки опоры. Всего колесо обозрения вместит в себя 18 застекленных кабинок. Их оборудуют климат-контролем и мультимедийной системой. Кроме того, территорию у основания колеса благоустроят: там появятся малые архитектурные формы, газоны, кофейня и точка продажи сладостей.
Колесо обозрения будет функционировать круглый год при температуре от -30 до +40 градусов.
Завершить работы планируется к августу 2021 года.
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Фото: pexels
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