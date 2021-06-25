TikTok-кабинку создадут на нижегородском колесе обозрения

Монтаж колеса обозрения уже стартовал — объект возводит ООО «Нерпа». Высота готового аттракциона — 50 м, а в самой высокой точке кабинки будут подниматься на 120 метров от земли.

Уже сейчас установлены первые стойки опоры. Всего колесо обозрения вместит в себя 18 застекленных кабинок. Их оборудуют климат-контролем и мультимедийной системой. Кроме того, территорию у основания колеса благоустроят: там появятся малые архитектурные формы, газоны, кофейня и точка продажи сладостей.

Колесо обозрения будет функционировать круглый год при температуре от -30 до +40 градусов.

Завершить работы планируется к августу 2021 года.

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Фото: pexels