Первый ретро-трамвай запустят в Нижнем Новгороде этим летом

Всего в регион поступит 11 таких вагонов — внешне они выглядят как старинные, но отвечают всем современным требованиям. Первый из них уже протестирован на городском маршруте № 2.

Салон и кабина трамвая оборудованы кондиционером и Wi-Fi, а рядом с сидениями есть розетки. Кроме того, трамвай — низкопольный, что позволяет маломобильным гражданам с комфортом им пользоваться.

«Тестовый маршрут по городу прошел прекрасно, все специалисты отметили удобство поездки и современную техническую оснащенность вагона», — отмечает генеральный директор МП «Нижегородэлектротранс» Андрей Шекунов.

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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода