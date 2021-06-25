Первый ретро-трамвай запустят в Нижнем Новгороде этим летом

Первый из 11 ретро-трамваев, закупленных к 800-летию Нижнего Новгорода, выйдет на маршрут в июле этого года. Об этом сообщает управление по работе со СМИ городской администрации.
Всего в регион поступит 11 таких вагонов — внешне они выглядят как старинные, но отвечают всем современным требованиям. Первый из них уже протестирован на городском маршруте № 2.
Салон и кабина трамвая оборудованы кондиционером и Wi-Fi, а рядом с сидениями есть розетки. Кроме того, трамвай — низкопольный, что позволяет маломобильным гражданам с комфортом им пользоваться.
«Тестовый маршрут по городу прошел прекрасно, все специалисты отметили удобство поездки и современную техническую оснащенность вагона», — отмечает генеральный директор МП «Нижегородэлектротранс» Андрей Шекунов.
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Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
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