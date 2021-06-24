«Июньские Боотиды»: в эти выходные нижегородцы увидят первый летний звездопад

Созвездие Волопаса, в котором находится радиант потока, будет находиться достаточно высоко над горизонтом всю ночь — наблюдать за ним можно будет с вечера и до утра. В этом году его максимум придется на ночь с 26 на 27 июня.

Июньские Боотиды — не совсем обычный поток, так как он всегда ведет себя непредсказуемо. Чаще всего активность потока очень низкая и достигает всего 1-2 метеора в час, однако несколько раз наблюдались всплески активности — до 100 метеоров в час в 1916, 1921 и 1927 годах.

Июньские Боотиды — метеоры с желтоватыми, в основном короткими, следами. Некоторые из них взрываются или дают сильную световую вспышку в конце полета. Это происходит от того, что они врезаются в атмосферу Земли, вспыхивают от трения и сгорают.

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Фото: pexels