Доску памяти Алексею Балабанову установят в Нижнем Новгороде

Российскому режиссеру Алексею Балабанову, автору культовых фильмов — «Брат», «Груз-200» и «Про уродов и людей» — установят памятную доску на фасаде главного корпуса университета имени Добролюбова на улице Минина. С таким предложением обратились преподаватели, студенты и выпускники вуза.
Мемориальную доску (размером 900 на 700) создадут из светло-серого гранита или мрамора и установлен на третьем корпусе лингвистического университета. НГЛУ имени Добролюбова будет содержать и ремонтировать ее по необходимости.
Депутаты поддержали данное предложение.
«В Нижнем Новгороде у Алексея Балабанова было много друзей, он часто сюда приезжал. Его связь с городом не пропадала никогда. Глубина этого человека, величина его таланта заслуживают отдельного внимания. Это режиссер поколения, о фильмах которого спорят до сих пор», — отметил депутат Руслан Станчев.
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Фото: cinetexts.ru
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