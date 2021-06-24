Доску памяти Алексею Балабанову установят в Нижнем Новгороде

Мемориальную доску (размером 900 на 700) создадут из светло-серого гранита или мрамора и установлен на третьем корпусе лингвистического университета. НГЛУ имени Добролюбова будет содержать и ремонтировать ее по необходимости.

Депутаты поддержали данное предложение.

«В Нижнем Новгороде у Алексея Балабанова было много друзей, он часто сюда приезжал. Его связь с городом не пропадала никогда. Глубина этого человека, величина его таланта заслуживают отдельного внимания. Это режиссер поколения, о фильмах которого спорят до сих пор», — отметил депутат Руслан Станчев.

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Фото: cinetexts.ru