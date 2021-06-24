«Сыр, соусы и приправы»: нижегородцы назвали дефицитные зарубежные продукты

Больше всего нижегородцам не хватает в ассортименте экзотических фруктов: мангостинов, рамбутанов, драгон фруктов и других. Об этом заявил каждый третий житель города. Также опрошенные признались, что их расстраивает сложность поиска снеков с необычными вкусами (18%), итальянских соусов (15%), армянского варенья (5%), морепродуктов (4%) и японских сладостей (4%).

По результатам опроса, более половины нижегородцев до пандемии выезжали за границу хотя бы раз в год. Большинство (64%) всегда привозят понравившиеся продукты домой, а 41% считают национальные деликатесы самым лучшим сувениром. Такая тенденция объясняется более скромным выбором в российских магазинах по сравнению с зарубежными — по мнению 68% респондентов.

«Особенность российского ритейла в том, что 90% ассортимента продуктовых сетей пересекается. Мы добавили в каталог категорию “Из других стран”, где сегодня представлено 180 товаров из 17 стран», — комментирует Игорь Рожков, директор по маркетингу онлайн-ритейлера «Самокат».

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Фото: pexels