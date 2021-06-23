Этап Кубка мира по выездке впервые за 15 лет выиграл мужчина

Кубок губернатора Нижегородской области завоевала Софья Анищева и Сир Флоррет.

10 июня первыми стартовали всадники на пони. Абсолютным чемпионом стала 13-летняя всадница из Санкт-Петербурга Мария Кабукаева.

В первый день турнира были проведены детские и юношеские старты, а также разыграны награды Малого приза, победу в котором одержала Анастасия Кравцова (Московская область) на Бабалу.

Во второй день Кравцова на Бабалу выиграла и в Среднем призе №1.

«Что же касается участников соревнований, то в «Пассаже» выступали все сильнейшие юноши России, которых, кстати, высоко оценили судьи. 25 спортсменов выступали в Большом призе — и это тоже рекорд «Пассажа»! А еще меня порадовало, что каждый год наши главные старты выигрывают новые всадники, которые, я уверен, в ближайшем будущем составят серьезную конкуренцию лидерам сборной России», — отмечает председатель Комитета по выездке Федерации конного спорта России Анатолий Балыкин.

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Фото: Наталья Алексеева