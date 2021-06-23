Этап Кубка мира по выездке впервые за 15 лет выиграл мужчина

В конноспортивном комплексе «Пассаж» прошел этап Кубка мира по выездке. На международных соревнованиях разыграют Кубок командного чемпионата России и Кубок губернатора Нижегородской области. В заключительный день соревнований, победу в кюре Большого приза одержал всадник из Московской области, сумевший опередить 14 соперниц — Евгений Шарангович на лошади по кличке Карцево Хаммер.
Кубок губернатора Нижегородской области завоевала Софья Анищева и Сир Флоррет.
10 июня первыми стартовали всадники на пони. Абсолютным чемпионом стала 13-летняя всадница из Санкт-Петербурга Мария Кабукаева.
В первый день турнира были проведены детские и юношеские старты, а также разыграны награды Малого приза, победу в котором одержала Анастасия Кравцова (Московская область) на Бабалу.
Во второй день Кравцова на Бабалу выиграла и в Среднем призе №1.
«Что же касается участников соревнований, то в «Пассаже» выступали все сильнейшие юноши России, которых, кстати, высоко оценили судьи. 25 спортсменов выступали в Большом призе — и это тоже рекорд «Пассажа»! А еще меня порадовало, что каждый год наши главные старты выигрывают новые всадники, которые, я уверен, в ближайшем будущем составят серьезную конкуренцию лидерам сборной России», — отмечает председатель Комитета по выездке Федерации конного спорта России Анатолий Балыкин.
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Фото: Наталья Алексеева
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