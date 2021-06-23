Дом-коммуну «Культурная революция» в Нижнем Новгороде благоустроят до 2022 года

Дом-коммуна в стиле конструктивизм, построенный в 1929-1932 годах, по проекту архитектора Медведева будет отремонтирован. Об этом сообщает фонд капитального ремонта многоквартирных домов Нижегородской области.
Выездное совещание по факту неудовлетворительного состояния объекта культурного наследия на улице Пискунова, 3 проводили еще в январе 2020 года. После него было принято решение перенести сроки капитального ремонта здания с 2029–2034 годов на более ранние. Соответствующая информация принята Фондом капитального ремонта в разработку.
Региональный оператор заключил договор с подрядной организацией, которая должна будет до 31 октября разработать проектно-сметную документацию для ремонта ОКН. Затем фонд объявит аукцион на выполнение строительно-монтажных работ с учетом их сезонности.
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Фото: wikipedia.org
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