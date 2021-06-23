«Сферы, надписи и даже трамвай»: на иллюминацию к юбилею города потратят 53 миллиона рублей

Подрядчик создаст иллюминацию в несколько этапов:

до 5 августа установка в знаковых местах города светящихся конструкций

обслуживание инсталляций в течение 4 месяцев (до 1 декабря)

демонтаж конструкций — до 20 декабря этого года

Световой декор появится на главных туристических улицах города — Большой Покровской, Рождественской, на Чкаловской лестнице, Нижневолжской набережной, площадях Горького и Киселева, а также на проспекте Ленина и у ФОКа «Юность».

Для украшения Нижнего Новгорода закупят 48 сфер диаметром от 60 см до 2 метров. К примеру, возле памятника Максиму Горькому в сквере на площади Горького появится 9-метровая надпись «Человек — это звучит гордо!» и автограф автора размером 4,9х1,9 метров. Над улицами Рождественской и Большой Покровской развесят световые потолки, около ДК ГАЗ на Автозаводе появится светящийся автомобиль Волга, на проспекте Ленина — деревья, а возле ФОКа «Юность» — самолет.

Подрядчика определят 1 июля 2021 года.

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