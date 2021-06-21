МЧС предупреждает: в Нижнем установилась аномальная жара. И продлится она целую неделю!

По сообщению синоптиков на этой неделе с 21 по 27 июня нижегородцев ждет изнуряющая жара при отсутствии осадков и ветра.

С понедельника по четверг столбики термометров днем будут держаться на отметках +33 градуса. Будет жарко и без осадков — обещают только небольшую облачность.

В пятницу будет установлен температурный рекорд этой недели — до +34 градусов. Ночи в эти дни также будут теплыми — до +20 градусов и без осадков.

В выходные, 26 и 27 июня, температура воздуха прогреется до +33 градусов в дневное время. Ночью до +24. Направление ветра будет меняться с юго-западного на западное, а его скорость 0,7–1,1 метров в секунду.

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