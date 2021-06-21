«Змей Горыныч» спас нижегородскую яхту, севшую на мель

Экипаж повторил исторический маршрут переселения варягов в Старую Ладогу, пройдя через 15 регионов России и несколько стран Балтийского моря — сейчас судно возвращается в Тольятти.

«Начали визит в Нижний Новгород с подвига – на Стрелке спасли яхту с четырьмя девушками на борту. Они нашего "Змея Горыныча" увидели, засмотрелись на нас, забыли про эхолот и сели на мель. У нас меньше глубина, мы подошли к ним и отбуксировали их на глубину», — отмечает капитан судна.

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Фото: 123ru.net