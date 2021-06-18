Аномальная жара до +31 градуса придет в эти выходные в Нижний Новгород

В субботу, 19 июня, будет солнечный без осадков день. Утром термометры достигнут отметки +19 градусов, днем потеплеет до +29. В вечернее время столбики термометров окажутся на отметке +28 градусов, ночью похолодает до +18. Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба.

В воскресенье, 20 июня, станет еще жарче. Уже утром воздух прогреется до +28 градусов. Днем температура поднимется до +31. К ночи похолодает до +16. Ветер ослабнет до 1 — 3 метров в секунду, его направление останется прежним. Атмосферное давление — 757 мм ртутного столба.

УФ-индекс будет высоким — (7), на магнитном поле бурь не ожидается.

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Фото: социальные сети