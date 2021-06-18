Нижегородки стали победительницами международного конкурса красоты Mrs.Planet

Алевтина Глистина из Нижнего Новгорода получила титул Гран-При Mrs. Planet. Об этом сообщают организаторы конкурса ООО «Созвездие Поволжья».
12 июня в Симферополе на сцене Драматического театра имени Горького впервые прошел финал международного конкурса красоты, материнства и экологии Mrs. Planet 2021. Конкурсу уже около 10 лет – ранее он проводился в Европе.
Конкурсантки презентовали собственные социальные проекты, демонстрировали разнообразные таланты и участвовали в благотворительных акциях.
В этот раз обладательницей титула Гран-При Mrs. Planet 2021 стала жительница Нижнего Новгорода — Алевтина Глистина. В число победителей конкурса также попали ещ две нижегородки — Людмила Рыхлова с титулами Mrs.Planet Photomodel и Mrs.Planet Winner и Анастасия Макарова. Она получила главный титул в категории Elite и Гран-При за лучший социальный проект.
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Фото: архив организаторов.
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