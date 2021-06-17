В Нижнем впервые пройдет танцевальный аудиотур «Пой, танцуй»

«Танцевать на улице в одиночку решится не каждый. Но когда вы в компании, рождается особая энергия? Вы оказываетесь в пузыре любви и радости. Мы ворвемся на улицы Нижнего и на четыре дня превратим их в интерактивное пространство эксперимента, чистого удовольствия и музыки», — отмечает создатель театральной компании «импресāрио» Федор Елютин

Участники аудиотура встретятся в точке старта, каждый наденет наушники и под руководством гида попадет на самую тихую дискотеку города. Участие бесплатное, но количество мест ограничено. Регистрация здесь.

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