Марафон экскурсий по Московскому району проведут в Нижнем Новгороде

В этом году в рамках проекта «Культурный район» гильдия экскурсоводов подготовила экскурсии по малоизученным местам города — в эти выходные мини-путешествие по Московскому району.
В этот уикенд (18–20 июня) пройдет большой марафон экскурсий по Московскому району. В рамках программы «Культурный район» каждые полгода один из районов Нижнего становится «культурным» — там будут концентрироваться интересные городские события.
«История есть в каждом районе. Если вы живете на Варе или на Чаадаевке, если вы никогда не были там и с трудом можете показать Московский район на карте — приходите, будет интересно всем», — отмечают организаторы.
Регистрация на экскурсии будет открываться постепенно, следите за сообщениями в группе организаторов.
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Фото: https://nnov.livejournal.com/927563.html
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