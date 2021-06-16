Марафон экскурсий по Московскому району проведут в Нижнем Новгороде

В этот уикенд (18–20 июня) пройдет большой марафон экскурсий по Московскому району. В рамках программы «Культурный район» каждые полгода один из районов Нижнего становится «культурным» — там будут концентрироваться интересные городские события.

«История есть в каждом районе. Если вы живете на Варе или на Чаадаевке, если вы никогда не были там и с трудом можете показать Московский район на карте — приходите, будет интересно всем», — отмечают организаторы.

Регистрация на экскурсии будет открываться постепенно, следите за сообщениями в группе организаторов.

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Фото: https://nnov.livejournal.com/927563.html