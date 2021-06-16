Трансляция игры «Россия - Финляндия» пройдет на площадке «Спорт Порт»

Уже сегодня, 16 июня, на площадке «Спорт Порт» у главной арены города пройдет трансляция матча «Россия – Финляндия». Организаторы подготовили масштабную развлекательную программу.
Начало в 14:00 — свободный вход через Gate 1.
- 14:00 — DJ-set от DJ BELOFF и DJ KOST и автограф-сессия с амбассадорами сборной России по футболу: Дмитрием Булыкиным и Александром Ширко
- 14:30 — матч между экс-игроками сборной России и зрителями
- 14:40 — футбольный фристайл. Выступление «Rude boy live sax”
- 15:10 — выступление хедлайнеров — группа «Братья Грим»
- 16:00 — начало трансляции матча «Россия - Финляндия»
- 16:45 — выступление cover-band «Black Ties» и розыгрыш футболки с автографами сборной России по футболу в перерыве между таймами
- 18:00 — завершение работы фан-фестиваля
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Фото: сообщество «Спор Порт» «ВКонтакте»
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