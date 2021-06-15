Гоночный уикэнд: десять заездов пройдет на «Нижегородском кольце»

Программа фестиваля для зрителей:

прокатный картинг

заезды на Segway

эстафета на sitstep (сидячий самокат)

дрифт-такси

фудкорт от ассоциации рестораторов Нижнего Новгорода

Кроме того, для зрителей приготовили — гоночные симуляторы и трассы для радиоуправляемых моделей, викторины и розыгрыши, анимацию и аквагрим для маленьких болельщиков.

Стоимость билета на оба дня «Фестиваля скорости» — 300 рублей. Приобрести билет можно и на автодроме в день мероприятия — 500 рублей. Дети до 7 лет в сопровождении взрослых проходят бесплатно.

Следить за происходящим на трассе можно и дистанционно: прямые трансляции ведут — Матч ТВ, Матч! Страна и Матч! Планета, а также на YouTube-канале серии.

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