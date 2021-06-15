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Гоночный уикэнд: десять заездов пройдет на «Нижегородском кольце»

В эти выходные, 19 и 20 июня, на Нижегородском кольце пройдет второй этап чемпионата и Кубка России по автомобильным кольцевым гонкам. На автодром приедут около 100 спортсменов, выступающих в 7 различных классах. В этом году этап смогут посетить и зрители.

 

Программа фестиваля для зрителей:

  • прокатный картинг
  • заезды на Segway
  • эстафета на sitstep (сидячий самокат)
  • дрифт-такси
  • фудкорт от ассоциации рестораторов Нижнего Новгорода

Кроме того, для зрителей приготовили — гоночные симуляторы и трассы для радиоуправляемых моделей, викторины и розыгрыши, анимацию и аквагрим для маленьких болельщиков.

Стоимость билета на оба дня «Фестиваля скорости» — 300 рублей. Приобрести билет можно и на автодроме в день мероприятия — 500 рублей. Дети до 7 лет в сопровождении взрослых проходят бесплатно.

Следить за происходящим на трассе можно и дистанционно: прямые трансляции ведут — Матч ТВ, Матч! Страна и Матч! Планета, а также на YouTube-канале серии.

 

 

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