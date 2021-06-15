18+
  • Город
  • Общество

На этой неделе в Нижнем Новгороде потеплеет до +28 градусов

Теплая и солнечная погода вернется в столицу Приволжья. По сообщению синоптиков, почти вся рабочая неделя будет без дождей.

 

  • автор фото — Никита Духник

В понедельник, 15 июня, днем температура воздуха прогреется до +27 градусов, к вечеру возможен небольшой кратковременный дождь. Во вторник, 16 июня, днем будет +26. Среда станет самым прохладным днем на этой неделе: столбики термометров поднимутся до +24 градусов и возможен дождь. Скорость северо-западного ветра достигнет 2,6 метров в секунду.

С четверга осадки прекратятся — температура опустятся до +20 градусов. Отдельные порывы северо-западного ветра достигнут 4,1 метров в секунду. В пятницу, 18 июня, будет малооблачно и +28 градусов. Такая температура продержится и в выходные.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», магнитное поле будет спокойным, а УФ-индекс — низким.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Никита Духник

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты