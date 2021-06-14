В Нижнем Новгороде начался «стрижепад»

«Если вы обнаружили такого птенца на земле, можно ему помочь, но предельно осторожно, чтобы не повредить оперение, иначе птица никогда не сможет летать. Помните: стрижи не умеют ходить по ровной поверхности. Поэтому нужно поднять птицу повыше, чтобы она смогла взлететь. Подбрасывать стрижа нельзя — возможно, птица при падении ушиблась, либо у нее обезвоживание или перегрев», — отметили специалисты по охране дикой природы.

В министерстве добавили, что в период «стрижепада» на земле можно найти и взрослую птицу, и уже вставший на крыло молодняк. Им следует помочь, так как стрижи не могут взлетать с ровной поверхности (в том числе и с земли).

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Фото: twitter