12 июня в центре Нижнего перекроют движение. Рассказываем, где именно

В Нижнем Новгороде с 00:01 до 23:59 12 июня временно перекроют движение транспорта по Нижневолжской набережной (на участке от улицы Широкой до Благовещенской площади) и по площади Маркина.
Специалисты департамента просят автомобилистов следовать указаниям дорожных знаков. Рассказываем об изменениях в работе общественного транспорта:
- автобус А-5 будет следовать по улице Ильинской, улице Добролюбова, Зеленскому съезду в оба направления;
- маршруты А-3, А-61, А-92, Т-70, Т-91 будут ездить в направлении площади Свободы – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, в направлении Канавинского моста – по улице Горького, площади Горького, улице Большой Покровской, Малой Покровской и Похвалинскому съезду
- движение автобусов А-19, А-52, А-90, Т-24, Т-40, Т-45, 304 будет организовано в направлении улицы Минина – по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской, улице Пискунова, в направлении Канавинского моста – по улице Пискунова, Варварской, площади Минина и Пожарского, улице Варварской, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улице Большой Покровской, Малой Покровской и Похвалинскому съезду
- маршрут А-45 проследует в направлении улицы Минина – по улице Горького, площади Свободы, улице Варварской, улице Пискунова, в направлении площади Горького – по улице Пискунова, улице Варварской, площади Минина и Пожарского, улице Варварской, площади Свободы и улице Горького
- движение автобусов А-71 и А-95 организуют по Похвалинскому съезду, улице Маслякова, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской до остановки «Площадь Минина и Пожарского», в обратном направлении – от остановки «Площадь Минина и Пожарского» по улице Варварской, площади Свободы, улице Горького, Большой Покровской, Малой Покровской и Похвалинскому съезду
- маршрут Т-87 сократят до остановки «Стрелка»
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Фото: otv-media.ru
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