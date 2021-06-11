Больше облаков и наступление дождей: синоптики рассказали о погоде в Нижнем на длинные выходные

Предстоящие длинные выходные в Нижнем Новгороде будут теплыми, но дождливыми. Постепенно город окутают облака, придут дожди. Рассказываем о погоде на длинные выходные.
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автор фото — Никита Духник
В субботу, 12 июня, утром термометры покажут +16 градусов, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Днем воздух прогреется до +22, пройдут небольшие дожди. Дожди не прекратятся и ночью, а температура воздуха опустится до +16. Скорость юго-восточного ветра составит 2–3 метра в секунду. Атмосферное давление — 747 миллиметра ртутного столба.
В воскресенье, 13 июня, весь день будет пасмурно и пройдут дожди. Утром термометры покажут +17, затем потеплеет до +23 градусов. К ночи столбики термометров опустятся до отметки +16. Ветер сменит направление на южное, его скорость останется прежней.
В понедельник, 14 июня, на улице будет довольно жарко — днем обещают до +26 градусов. Весь день небо будет затянуто облаками. К ночи похолодает до +15. Ветер придет с юго-запада со скоростью 1 метр в секунду.
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