Больше облаков и наступление дождей: синоптики рассказали о погоде в Нижнем на длинные выходные

В субботу, 12 июня, утром термометры покажут +16 градусов, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Днем воздух прогреется до +22, пройдут небольшие дожди. Дожди не прекратятся и ночью, а температура воздуха опустится до +16. Скорость юго-восточного ветра составит 2–3 метра в секунду. Атмосферное давление — 747 миллиметра ртутного столба.

В воскресенье, 13 июня, весь день будет пасмурно и пройдут дожди. Утром термометры покажут +17, затем потеплеет до +23 градусов. К ночи столбики термометров опустятся до отметки +16. Ветер сменит направление на южное, его скорость останется прежней.

В понедельник, 14 июня, на улице будет довольно жарко — днем обещают до +26 градусов. Весь день небо будет затянуто облаками. К ночи похолодает до +15. Ветер придет с юго-запада со скоростью 1 метр в секунду.

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