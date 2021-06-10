«Валдай» начнет курсировать из Нижнего до Макарьева и Шуховской башни

В Макарьево «Валдай» отправится в 8:15 и 14:15, время в пути — 1 час 45 минут, стоянка — 2 часа 30 минут Отправление — от причала №8.

К Шуховской башне судно отправиться в 19:25, время в пути — 1 час 30 минут, стоянка — 1 час 30 минут. Отправление — от причала №8.

«Мы расширили линейку пассажирских рейсов на судах на подводных крыльях „Валдай 45-Р“, и теперь гости и жители Нижегородской области смогут посетить Макарьевский монастырь и единственную в своем роде Шуховскую башню, которая в 2020 году была реконструирована», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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Фото: korabel.ru