Нижегородская мэрия измерит «индекс счастья» своих сотрудников

Проект разработали студенты НИУ ВШЭ. На основании — социологического опроса, видеоаналитики, реакций мимики человека и других параметров система выявляет, насколько человеку комфортно работать в коллективе. В итоге все это должно привести к повышению эффективности сотрудников.

Изобретением заинтересовалась также нижегородская администрация.

«Наша задача – вывести их проект из теоретической плоскости в практическую путем применения их разработки для проведения технологических изменений внутри администрации города», — отметил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман.

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Фото: pexels