Нижегородская мэрия измерит «индекс счастья» своих сотрудников

Администрация Нижнего Новгорода заинтересовалась проектом, которые создали студенты НИУ ВШЭ по измерению «индекса счастья». Об этом сообщает городская мэрия.
Проект разработали студенты НИУ ВШЭ. На основании — социологического опроса, видеоаналитики, реакций мимики человека и других параметров система выявляет, насколько человеку комфортно работать в коллективе. В итоге все это должно привести к повышению эффективности сотрудников.
Изобретением заинтересовалась также нижегородская администрация.
«Наша задача – вывести их проект из теоретической плоскости в практическую путем применения их разработки для проведения технологических изменений внутри администрации города», — отметил первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода Илья Штокман.
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Фото: pexels
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