На улице Стрелка временно остановлено движение транспорта

Объезд зоны работ организован по прилегающим улицам. Специалисты просят автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Работы будут проводиться на участке дороги от дома № 4Б до дома № 7 с 8:00 9 июня до 23:59 13 июня.

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