На улице Стрелка временно остановлено движение транспорта

До 13 июня в Нижнем Новгороде из-за ремонтных работ временно перекрыто движение транспорта по улице Стрелка на участке дороги от дома № 4Б до дома № 7.
Объезд зоны работ организован по прилегающим улицам. Специалисты просят автомобилистов быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.
Работы будут проводиться на участке дороги от дома № 4Б до дома № 7 с 8:00 9 июня до 23:59 13 июня.
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