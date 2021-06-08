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Фестиваль «Столица закатов» пройдет в Нижнем Новгороде уже в эти выходные

12 июня в столице Приволжья стартует одно из главных событий празднования 800-летия Нижнего — фестиваль «Столица закатов». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

 

 

  • автор фото — Никита Духник

«С 12 июня каждую субботу нижегородцы и гости города смогут встретить закат на Нижневолжской набережной. Также гостей ждут концерты и фейерверки. Концепция фестиваля позволяет организовать участие в нем немалого числа гостей. Этому способствует и место, выбранное для мероприятия, и период его проведения», — рассказал Глеб Никитин.

Фестиваль пройдет до середины сентября. Гостей ждут выступления нижегородских исполнителей и приглашенных звезд, фейерверки от лучших пиротехнических команд страны и тематические шоу.

График первого дня фестиваля «Столица закатов»:

  • 19:00 — выступление группы Maple Season
  • 20:15 — ди-джей сет от Going Deeper / церемония встречи заката
  • 21:00—22:30 — выступление хедлайнера — Хор Турецкого
  • 22:30 — фейерверк от пиротехнической команды «Салют 52»

 

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