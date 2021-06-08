В Арсенале пройдет паблик-ток о нижегородских театрах

«Центр 800» открыл серию публичных дискуссий о развитии Нижнего Новгорода. Эксперты обсудят — развитие местных индустрий, культуру и туризм, благоустройство и городскую среду. 10 июня в Арсенале пройдет «Публичный диалог» на тему «Театр в Нижнем: традиции, проблемы, перспективы».
В паблик–токе примут участие:
- Виктор Рыжаков — режиссер и художественный руководитель Московского театра «Современник»
- Евгений Пыхтин — создатель и художественный руководитель Центра театрального мастерства, актер театра «Комедия»
- Сергей Кабайло — председатель Нижегородского отделения Союза Театральных деятелей России, актер академического театра драмы имени Горького
- Инна Ванькина — директор Нижегородского государственного театра юного зрителя
- Дмитрий Володин — предприниматель
- Мария Гончарова — главный редактор The Village Нижний Новгород
Модерировать дискуссию будет — Андрей Вовк — журналист и член Общественной палаты Нижнего Новгорода.
10 июня
Время: с 19:00
Место: Арсенал (Кремль,6)
Участие бесплатное, но необходима регистрация. Прямая трансляция пройдет в группе «Нижний 800» «ВКонтакте».
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