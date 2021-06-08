В Арсенале пройдет паблик-ток о нижегородских театрах

«Центр 800» открыл серию публичных дискуссий о развитии Нижнего Новгорода. Эксперты обсудят — развитие местных индустрий, культуру и туризм, благоустройство и городскую среду. 10 июня в Арсенале пройдет «Публичный диалог» на тему «Театр в Нижнем: традиции, проблемы, перспективы».