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В Арсенале пройдет паблик-ток о нижегородских театрах

«Центр 800» открыл серию публичных дискуссий о развитии Нижнего Новгорода. Эксперты обсудят — развитие местных индустрий, культуру и туризм, благоустройство и городскую среду. 10 июня в Арсенале пройдет «Публичный диалог» на тему «Театр в Нижнем: традиции, проблемы, перспективы».

 

В паблик–токе примут участие:

  • Виктор Рыжаков — режиссер и художественный руководитель Московского театра «Современник»
  • Евгений Пыхтин — создатель и художественный руководитель Центра театрального мастерства, актер театра «Комедия»
  • Сергей Кабайло — председатель Нижегородского отделения Союза Театральных деятелей России, актер академического театра драмы имени Горького
  • Инна Ванькина — директор Нижегородского государственного театра юного зрителя
  • Дмитрий Володин — предприниматель
  • Мария Гончарова — главный редактор The Village Нижний Новгород

Модерировать дискуссию будет — Андрей Вовк — журналист и член Общественной палаты Нижнего Новгорода.

10 июня

Время: с 19:00

Место: Арсенал (Кремль,6)

 

Участие бесплатное, но необходима регистрация. Прямая трансляция пройдет в группе «Нижний 800» «ВКонтакте».

 

 

 

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Фото: pexels

 

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