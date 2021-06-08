Фестиваль крафтовых культур «Горький крафт» вернется в Нижний Новгород этим летом

Группа Ундервуд начала свой стремительный взлет с песни «Гагарин, я Вас любила» в эфире радиостанции «НАШЕ Радио». Ундервуд сегодня – это музыка, в которых гармонично сочетаются рок-музыка и поэзия – ироничная и серьезная, и в этом море каждый найдет для себя что-то по душе.

Группа Markscheider kunst – явление на отечественной сцене настолько уникальное, что впору заносить их в разряд национального достояния. Благодаря им Куба, Гавайи, Африка – это не так далеко. Буквально за углом.