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Фестиваль крафтовых культур «Горький крафт» вернется в Нижний Новгород этим летом

Третий фестиваль крафтовых культур «Горький Крафт» пройдет 19 июня во дворе гастропаба «Горьковская Пивоварня» в Нижнем Новгороде. Хэдлайнерами вечера станут — группа Ундервуд и Markscheider kunst.

 

Фестиваль станет большим городским праздником, посвященным крафтовой культуре. В программе мероприятия — редкие сорта крафтового пива, легкие закуски и сложносочиненные блюда от лучших ресторанов города, зоны промо активностей и развлечений и насыщенная музыкальная программа.

Хэдлайнером вечера станут — группа Ундервуд и Markscheider kunst.

19 июня

Время: с 12:00

Место: улица Рождественская, 29

 

Стоимость билетов — 1600 рублей.

 

Группа Ундервуд начала свой стремительный взлет с песни «Гагарин, я Вас любила» в эфире радиостанции «НАШЕ Радио». Ундервуд сегодня – это музыка, в которых гармонично сочетаются рок-музыка и поэзия – ироничная и серьезная, и в этом море каждый найдет для себя что-то по душе.

Группа Markscheider kunst – явление на отечественной сцене настолько уникальное, что впору заносить их в разряд национального достояния. Благодаря им Куба, Гавайи, Африка – это не так далеко. Буквально за углом.

 

 

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Фото: сообщество фестиваля «ВКонтакте»

 

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