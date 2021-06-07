В Нижегородском кремле восстановят галерею Пьетро Франческо

Долгое время галерея была закрыта для посещения и находилась в заброшенном состоянии. Проект разработан Нижегородским государственным архитектурно-строительным университетом. На его реализацию выделят — 29,4 миллиона рублей.

Под высокими стенами и арками планируется организовать новое городское пространство – место встречи и сосредоточения представителей творческих профессий. В ходе работ — заменят разрушенное покрытие пола, создадут новое функциональное освещение, водоотведение, также, проведут капитальный ремонт подпорной стены, устройство скамьи и малых архитектурных форм. Запланировано частичное остекление галереи.

Итальянский архитектор Пьетро Франческо, известный также под именем Петр Фрязин, занимался возведением Нижегородского кремля в 1509—1511 годах.

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Фото: Елена Руденко