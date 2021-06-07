В Нижнем Новгороде появится 30 зарядных станций для электросамокатов

30 зарядных станция для электросамокатов установят на улицах Нижнего Новгорода к концу 2021 года. Жители смогут заряжать электросамокаты и моноколеса от новых электрических станций. Об этом сообщает пресс-служба «КРЭТ» Госкорпорации Ростех.
Нижний Новгород попал в список пилотных городов, где планируют развивать электротранспорт. Подготовкой инфраструктуры для электромобилей займется АО «КРЭТ» (входит в ГК «Ростех») и Sitronics Group.
С 10 июня можно будет воспользоваться первыми пятью станциями. Всего к концу года планируется смонтировать 30 таких объектов.
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Фото: capzap.ru
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