Долгожданное потепление: в выходные в столице Приволжья ожидается до +23

В субботу, 5 июня, будет тепло и малооблачно. Утром воздух прогреется до +19 градусов, к обеду — до +21, а уже к вечеру немного похолодает до +15. Восточный ветер — со скоростью до 5,2 метров в секунду. Магнитное поле — спокойное.

В воскресенье, 6 июня, будет облачно с прояснениями. В утренние часы столбики термометров покажут +22, днем воздух прогреется уже до +23 градусов. Вечером — +16. Направление ветра и магнитное поле не изменятся.

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