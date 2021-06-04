В Нижнем Новгороде снесли старый павильон станции метро «Заречная»

Старый павильон станции метро «Заречная» снесли в Нижнем Новгороде. Фотографии опубликовали очевидцы в Telegram-канале «Нижний № 1».
На опубликованных фото — разрушенные стены у огороженного лентой входа. Также, на участке частично снесли и торговый павильон, располагающийся над входом на станцию.
Подписчики канала выражают сожаление по поводу разрушения входной группы в подземку. «Уходит эпоха», — добавляют авторы канала Нижний №1».
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Фото: социальные сети
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