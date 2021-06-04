На базе нижегородской железной дороги планируют создать городской транспорт

«Проработано пока восемь основных городов. Глубоко изучаем тему в Казани, Екатеринбурге, Севастополе, Уфе, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Краснодаре и агломерации Самара - Тольятти», — отметил вице-премьер.

По его словам, на эту программу пока закладывается финансирование в ближайшей перспективе в размере 8 миллиардов рублей. Однако до 2030 года создание линий рельсового транспорта может потребовать 100 миллиардов.

«Схему финансирования пока собираем: где-то будут использоваться средства РЖД, где-то инфраструктурные займы регионов, а где-то есть инвесторы, которые готовы вкладываться и участвовать в этих проектах», — добавил Марат Хуснуллин.

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Фото: kzn.ru