Больше цветов: к юбилею Нижнего Новгорода площадь сормовских цветников увеличат втрое

«В 2020 году цветники занимали 1456 квадратных метров. В этом году площадь будет увеличена более чем в три раза. Сейчас посажено чуть больше половины - около 2500 квадратных метров», — отметила глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

По ее словам, в этом году увеличат площадь уже имеющихся клумб и разобьют новые. В ближайшее время клумбы создадут на центральной улице Коминтерна, вдоль проезжей части, а также на улице Большевистской, на круговой развязке на улице Бурнаковской. После завершения комплексного благоустройства цветы посадят и на «традиционных цветниках» — Юбилейном бульваре и на проспекте 70 лет Октября.

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Фото: pexels