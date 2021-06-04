Больше цветов: к юбилею Нижнего Новгорода площадь сормовских цветников увеличат втрое

Площадь цветников в Сормове планируют увеличить втрое - до 5 054 квадратных метров к 800-летию Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в администрации Сормовского района.
«В 2020 году цветники занимали 1456 квадратных метров. В этом году площадь будет увеличена более чем в три раза. Сейчас посажено чуть больше половины - около 2500 квадратных метров», — отметила глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.
По ее словам, в этом году увеличат площадь уже имеющихся клумб и разобьют новые. В ближайшее время клумбы создадут на центральной улице Коминтерна, вдоль проезжей части, а также на улице Большевистской, на круговой развязке на улице Бурнаковской. После завершения комплексного благоустройства цветы посадят и на «традиционных цветниках» — Юбилейном бульваре и на проспекте 70 лет Октября.
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Фото: pexels
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