Этим летом запустят дополнительные авиарейсы из Нижнего Новгорода в Краснодар

Ранее самолеты отправлялись в столицу Кубани по вторникам, пятницам и воскресеньям.

С 3 июня компания Nordwind совместно с Pegas Fly вводит новый рейс по четвергам, а с 5 июля к ним добавится еще один авиарейс по понедельникам.

Кроме того, компания «Азимут» будет отправлять нижегородцев в Краснодар по вторникам и субботам. Таким образом, количество рейсов вырастет до 7 раз в неделю.

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Фото: wikipedia.org