Как тебе такое, Илон Маск?: в Семенове расписали автомобиль Tesla под хохлому

По словам местных мастеров, идея расписать электромобиль узором «Золотая хохлома» появилась после слов американского изобретателя о возможном строительстве завода электрокаров Tesla в России. Узор создавали художники предприятия, а сам автомобиль принадлежит частному лицу.

Местные жители также записали видеообращение, в котором позвали Илона Маска приехать к ним в гости в Семенов и «сходить в баньку».

«Илон Маск! Приезжай к нам в гости, в Нижний Новгород. Мы тебя встретим, у нас очень хорошо, люди все радушные. Можешь и жену себе найти», — сказала местная жительница Анастасия Абрамова.

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Фото: Маргарита Алмазова