По центру Нижнего пройдут экскурсии на французском языке

Тематические прогулки пройдут в самом сердце города — на Верхневолжской набережной и улице Рождественской. Нижегородцы смогут почувствовать себя туристом в родном городе и по-новому взглянуть на знакомые улицы и архитектуру.

«В этот раз для жителей и гостей региона подготовили тематические полуторачасовые прогулки „Вечером над Волгой“ и „Улица Рождественская и окрестности“», — отметила глава департамента внешних связей Ольга Гусева.

Присоединиться к бесплатному мероприятию может любой желающий. Необходима предварительная регистрация по телефонам: 437-81-35 и 8 987 540 41 26 или на сайте.

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Фото: Игорь Иванов