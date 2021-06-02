Панно на автозаводском бассейне «Чайка» восстановят в Нижнем Новгороде

По словам Александра Казарина, работающего над воссозданием утраченного полотна, технологию и его сюжет полностью сохранят. По его словам, «очень трудно подобрать смальту по цвету, чтобы точно реставрировать мозаику, так как мозаичное панно сделано давно».

Работы планируют закончить к июлю текущего года.

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Фото: социальные сети