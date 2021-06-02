Панно на автозаводском бассейне «Чайка» восстановят в Нижнем Новгороде

В Автозаводском районе началось восстановление мозаики на здании бассейна «Чайка». Об этом сообщает Александр Казарин, один из реставраторов панно, на своей странице во «ВКонтакте».
По сообщению пресс-службы Горьковского автозавода, мозаику пришлось убрать из-за аварийного состояния — панно могло обрушиться на прохожих. В ходе ремонтных работ изображение не было сохранено, было принято решение восстановить фреску.
Обновленная версия получилась неудачной: пользователи социальных сетей бурно обсуждали новое изображение. В таком состоянии панно простояло больше двух лет. В этом году принято решение о его восстановлении.
По словам Александра Казарина, работающего над воссозданием утраченного полотна, технологию и его сюжет полностью сохранят. По его словам, «очень трудно подобрать смальту по цвету, чтобы точно реставрировать мозаику, так как мозаичное панно сделано давно».
Работы планируют закончить к июлю текущего года.
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Фото: социальные сети
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