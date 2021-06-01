Первый городской электробус выйдет на маршрут к юбилею Нижнего Новгорода

Нижний Новгород станет первым после Москвы городом, где будет запущен отечественный электробус. Уже согласованы места установки зарядных станций и первый маршрут электробуса: Аэропорт «Стригино» — железнодорожная платформа «Стригино» — станция метро «Парк культуры». Расписание движения будет составлено с учетом графика прибытия электропоездов. На маршруте будут работать электро-«ГАЗели».

« В регионе уже производятся электромобили для пассажирских и грузовых перевозок. Очень активно работает в данном направлении „Группа ГАЗ“. Этот потенциал можно и нужно использовать на благо нижегородцев и гостей города. Те, кто прибывают в Нижний Новгород по воздуху, сразу смогут не только воспользоваться удобным и экологичным видом транспорта, но и оценить продукцию наших предприятий», — отметил губернатор Глеб Никитин.

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Фото: пресс-служба Sitronics Group