В домах квартала Трех Святителей создадут музеи и гостиницы

Квартал церкви Трех Святителей находится в центре Нижнего Новгорода недалеко от площади Горького — в границах улиц Славянская, Новая и Короленко. Сейчас здесь работают участники проекта «Том Сойер Фест»: волонтеры реставрируют деревянные дома и приводят в порядок прилегающую к ним территорию.

Квартал Трех Святителей планируют сделать новой точкой притяжения — летом 2021 здесь будет организована насыщенная культурная программа.

«Этим домам нужно будет придать смысловое наполнение, вдохнуть в них новую жизнь. Где-то появится гостиничный комплекс, где-то – общественное пространство, музей. У инвесторов уже большой интерес и к агентству, и к объектам. По одному из них выходим на подписание соглашения. Заключение о том, что будет в том или ином доме, выдается на основе исследований», — отметил Дмитрий Ивагин.

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Фото: news.myseldon.com