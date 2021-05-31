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Зал нижегородского аэропорта «Стригино» получил архитектурную премию Best Office Awards

Зал для пассажиров-держателей карт Priority Pass аэропорта «Стригино» получил архитектурную премию Best Office Awards. Дизайн признали лучшим в номинации «Бизнес-пространство». Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

 

Зал для пассажиров-держателей карт Priority Pass открылся в ноябре 2019 года. В зале есть: приветственная зона, кухня и бар, зона для ожидания и детский уголок. Он расположен в зоне ожидания вылета внутренних авиалиний и может обслуживать до 50 человек одновременно.

Best Office Awards является главной российской профессиональной наградой в области дизайна корпоративных интерьеров.

 

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