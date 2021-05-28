«Секреты банковского терема»: вышла виртуальная игра-экскурсия по зданию Государственного банка на Покровской

Участнику игры «Секреты банковского терема» нужно ответить на вопросы об интерьере, фасаде банковского ансамбля или российских деньгах. На ответ дается только 30 секунд.

Игроков, дошедших до конца, ждет видеоэкскурсия по зданию, где они смогут рассмотреть росписи по эскизам Ивана Билибина и узнать другие факты об известном архитектурном памятнике Нижнего Новгорода.

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Фото: правление по связям с общественностью Волго-Вятского ГУ Банка России