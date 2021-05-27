В Нижегородских музеях и зоопарках увеличили количество посетителей

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Новые коронавирусные изменения введены для работы зоопарков и музеев. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Изменения в указе:
- число занимающихся в помещениях организаций допобразования и спортивной подготовки увеличивается с 15 до 30, а на открытых площадках их число увеличивается с 25 до 50 человек
- разрешается проводить памятные мероприятия численностью до 150 человек (ранее до 50 участников)
- в конгрессно-выставочных мероприятиях могут участвовать до 100 человек (ранее 50)
- число посетителей музеев и зоопарков теперь рассчитывается исходя из 1 человека на 5 квадратных метров, а число посетителей в группах увеличивается с 5 до 15 человек.
- отменяется норма посещения зоопарков только по электронным билетам, проданным более чем за 3 часа до времени посещения.
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Фото: pexels
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